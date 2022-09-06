На Тернопільщині попрощалися із загиблим на фронті сапером: йому було всього 34 роки. ФОТО

Сьогодні у Чорткові провели в останню дорогу провели Героя Андрія Балика.

Чортків’яни зі сльозами на очах та на колінах попрощалися із земляком. Йому було всього 34 роки. У Героя залишились батьки, дружина та донечка, сестра і брат.

Попрощатися із захисником України до Церкви Святого рівноапостольного князя Володимира Великого у Чорткові прийшли рідні, близькі, військовослужбовці та жителі Чортківської громади.

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Як розповіли у Чортківській міській раді, Андрій Балик був призваний на службу 20 червня. Служив на посаді сапера інженерно-саперного взводу 98 піхотного батальйону. Загинув 31 серпня о 12:30 під час виконання бойового завдання на Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу збройних сил російської федерації.

“Герої не вмирають. Вони назавжди житимуть у наших із вами серцях. Пам’ятаймо про їхню пожертву та робімо все задля якомога швидшої великої перемоги українського народу над московською ордою.

Слава Україні!”, – зазначають у міській раді.