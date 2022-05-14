На Тернопільщині попрощалися із загиблим бійцем: його син теж захищає Україну. ФОТО

13 травня мешканці Вишнівецької громади живим коридором зустріли свого Героя, Захисника України Сергія Степанюка із села Дзвиняча.

Тисячі жителів громади, від Раківця до села Дзвиняча, стоячи на колінах, провели в останню путь учасника російсько-української війни, повідомляє тижневик “Номер один“.

Бу­ду­чи справ­жнім пат­рі­отом, Сергій не зміг залишитися ос­то­ронь, спос­те­рі­га­ючи, як ро­сій­ський оку­пант ни­щить все близь­ке ук­ра­їнсь­ко­му народу.

Війна застала його на заробітках за кордоном, проте уже 6 березня він доб­ро­воль­цем ви­ру­шив до Кременецького від­ді­лу РТЦК та СП.

Жит­тя Сер­гія Степанюка бу­ло обір­ва­но во­ро­гом в районі населеного пункту Павлівка Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу, де про­тя­гом ба­гатьох днів ук­ра­їнсь­кі вій­сько­ві ут­ри­му­ва­ли по­зи­ції, да­ючи гід­ну відсіч аг­ре­со­ру.

Справу батька у лавах ЗСУ гідно продовжує син, який лише на короткий час повернувся у рідне село, щоб віддати шану татові-герою та підтримати у горі маму і сестричок.

Хоронили Сергія Степанюка усією громадою за патріотичними та християнськими звичаями. І хоч у с. Дзвиняча ще до сьогодні парафія УПЦ, чин похорону проводили священики Вишнівецького благочиння Православної Церкви України. Такою була воля справжнього Захисника України і його родини.

По­ді­ляємо го­ре близь­ких та знайомих за­гиб­ло­го Ге­роя та висловлюємо щи­рі сло­ва спів­чуття. Ім’я За­хис­ни­ка на­зав­жди увійде в іс­то­рію на­шо­го краю. Хай світ­лі спо­га­ди про Сер­гія Степанюка зав­жди бу­дуть силь­ні­ши­ми за смерть.