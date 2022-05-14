13 травня мешканці Вишнівецької громади живим коридором зустріли свого Героя, Захисника України Сергія Степанюка із села Дзвиняча.
Тисячі жителів громади, від Раківця до села Дзвиняча, стоячи на колінах, провели в останню путь учасника російсько-української війни, повідомляє тижневик “Номер один“.
Будучи справжнім патріотом, Сергій не зміг залишитися осторонь, спостерігаючи, як російський окупант нищить все близьке українському народу.
Війна застала його на заробітках за кордоном, проте уже 6 березня він добровольцем вирушив до Кременецького відділу РТЦК та СП.
Життя Сергія Степанюка було обірвано ворогом в районі населеного пункту Павлівка Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу, де протягом багатьох днів українські військові утримували позиції, даючи гідну відсіч агресору.
Справу батька у лавах ЗСУ гідно продовжує син, який лише на короткий час повернувся у рідне село, щоб віддати шану татові-герою та підтримати у горі маму і сестричок.
Хоронили Сергія Степанюка усією громадою за патріотичними та християнськими звичаями. І хоч у с. Дзвиняча ще до сьогодні парафія УПЦ, чин похорону проводили священики Вишнівецького благочиння Православної Церкви України. Такою була воля справжнього Захисника України і його родини.
Поділяємо горе близьких та знайомих загиблого Героя та висловлюємо щирі слова співчуття. Ім’я Захисника назавжди увійде в історію нашого краю. Хай світлі спогади про Сергія Степанюка завжди будуть сильнішими за смерть.