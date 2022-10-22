На Тернопільщині попрощалися із загиблим бійцем Олексієм Лосем: його син також боронить Україну

Вчора у смт. Заводське, що біля Чорткова, провели в останню дорогу загиблого бійця Олексія Лося.

Чоловік пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення росії. Мужньо боровся за незалежність та спокій українців, але 10 жовтня отримав важкі поранення. Медики Запорізької клінічної лікарні понад тиждень намагалися врятувати чоловіка. 18 жовтня серця Воїна зупинилося, повідомили у Чортківській міській раді.

Залишилися у Героя кохана дружина, донечка, син, що також служить в лавах ЗСУ, рідна сестра та брат.

Світла пам’ять Герою!