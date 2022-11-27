На Тернопільщині попрощалися із воїном Русланом Водолазським: сестрі героя вручили пам’ятний лист від Залужного. ФОТО

На Тернопільщині провели в останню путь воїна Руслана Водолазського, жителя селища Підволочиськ.

Чоловік загинув ще 19 жовтня на сході, захищаючи суверенітет і цілісність України.

Похоронну відправу очолював Архієпископ-метрополит Львівської Архидієцезії РКЦ Мечислав Мокшицький в костелі св. Софії у Підволочиську.

Сестрі воїна Руслана на похороні було вручено “Пам’ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України” від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Під звуки військових залпів та гімну України у виконанні військового оркестру знайшов останній спочинок воїн Руслан. Нехай Господь приймає його в Царстві Небесному”, – ідеться у повідомленні на сторінці Підволочиської міської ради.

Вічна пам’ять Герою!

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