На Тернопільщині попрощалися із відомим священником, котрий загинув у ДТП. ФОТО

Настоятеля Хрестовоздвиженського храму села Монастирок, ієромонаха Феодосія, в миру – Ярослава Глинського поховали 19 березня.

Чоловік загинув у смертельній ДТП, яка трапилася на Борщівщині 18 березня, пише Терміново.

«Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон разом з духовенством єпархії молитовно вшанував пам’ять настоятель Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря у селі Монастирок Борщівського району ігумена Феодосія (Глинського), який трагічно загинув в наслідок дорожньо-транспортної пригоди», – зазначають в Тернопільсько-Бучацькій єпархії Православної Церкви України.