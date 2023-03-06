На Тернопільщині у громадах попрощалися із трьома військовими Євгеном Гораком, Олегом Федчуком, Олегом Ставничем.

Про це повідомляє Суспільне.

У Теребовлі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Євгеном Гораком, який загинув під час штурму ворожих позицій. На колінах, з державною символікою та лампадками в руках жителі громади віддала останню шану 33-річному військовому.

“З жалем повідомляємо, що Євгена не зустрічатимуть батьки, тому що на 8 році його життя помер батько, і вже у 25, через хворобу матері, залишився сиротою. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родині та близьким нашого загиблого героя. Ми не можемо уявити біль і скорботу, які ви відчуваєте в цей момент, але знайте, що наші думки і молитви з вами”, – йдеться у повідомленні.

У чоловіка залишилася дружина та син.

У Козівській громаді попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олегом Федчуком. Загинув військовослужбовець 25 лютого. Чоловіку було 44 роки.

“Під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, загинув наш земляк із села Теофіпілка. Олег так любив цей світ, любив Україну! Був туристом й підкорив не одну вершину. Тепер перед ним стелиться вічна дорога у небесах. Співчуваємо рідним та розділяємо біль втрати”, – пишуть у Козівській селищній раді.

Жителі Гримайлова та навколишніх сіл провели в останню дорогу загиблого військовослужбовця Олега Ставнича. Загинув боєць 25 лютого 2023 року в ході виконання бойового завдання, під час ворожого обстрілу поблизу Вугледара Донецької області. Олег добровольцем пішов на службу з перших днів повномасштабного вторгнення.

На колінах, з державною символікою та лампадками в руках громада віддала останню шану 33-річному бійцю.

Духовенство спільно відслужило панахиду за упокій душі бійця, опісля жалобна процесія поїхала селами громади в село Мала Лука до рідної домівки.