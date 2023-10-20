Вчора Козівська громада попрощалася зі своїм мужнім захисником, а сім’я – з дорогою для них людиною.

Ярослав Демків пішов захищати рідну землю добровольцем у березні 2022 року, за покликом серця вступивши до лав Збройних Сил України. Загинув героїчною смертю 11 жовтня на полі бою поблизу села Копані Запорізької області, до останнього подиху захищаючи рідну землю та кожного з нас.

Провести Героя в останню путь прийшли рідні й близькі, друзі, однокласники, військовослужбовці та мешканці громади.

Тепер Ярославу назавжди 45… Мужній та хоробрий воїн, завжди усміхнений та добрий чоловік. Таким він був, таким й навіки залишиться у пам’яті всіх, хто його знав.

“Глибоко співчуваємо батькам, сестрі, родині та всім близьким людям загиблого.

Вічна, світла пам’ять і слава Герою…

Наша безмежна шана полеглому Захиснику!”, – ідеться у зверненні Козівської селищної ради.