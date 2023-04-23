23 квітня у Білобожниці, що на Чортківщині, провели в останню путь колишнього народного депутата України, учасника АТО та бійця ЗСУ Олега Барну.

Чоловік був стрільцем-помічником гранатометника другого єгерського батальйону 68-ї окремої бригади ім. Олекси Довбуша. Загинув 17 квітня у бою в населеному пункті Павлівка на Донеччині. До свого 56-річчя Олег Барна не дожив всього один день.

“Білобожницька громада висловлює найщиріші співчуття батькам, дружині, братові, синам, усім родичам, близьким, друзям та побратимам Героя, і розділяє сьогодні разом із Вами цей надважкий тягар від втрати великого патріота й мужнього захисника”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.