Сьогодні на Тернопільщині провели в останню путь участника АТО Руслана Карпця.

Чоловік помер у реанімаційному відділенні Кременецької районної лікарні.

Як ми повідомляли, Руслан Карпець пішов на фронт у перших лавах добровольців, коли йому було 24 роки. Був помічником кулеметника. Восени 2014 року отримав важкі поранення в бою під Дебальцевим. Під час обстрілу, внаслідок вибуху снаряду, йому відірвало руку. Осколками скалічило все тіло. Від смерті чоловіка врятував бронежилет, який передав отець Володимир із Кременця.

Після цього чоловіка очікувало тривале і дороговартісне лікування. Загалом він переніс 54 (!) операції.

Похоронили Героя у селі Духів, поруч з батьком.

Відео Зої Карп’юк

Кременчанин, колишній військовий Руслан Карпець — 19 серпня 2020 року помер у реанімаційному відділенні Кременецької лікарні.Він добровольцем пішов у військкомат. З 2014-го служив у 128-ому окремому гірськопіхотному батальйоні.У Дебальцево, під час обстрілів градами — у 2014 році Руслан отримав сильні поранення. Йому відірвало руку, травмувало ліву ногу та роздробило стегнову кістку. Руслан Карпець довго відновлювався від отриманих травм, переніс чимало оперативних втручань.Сьогодні кременчани провели в останню дорогу захисника України – Руслана Карпця…Щирі співчуття мамі, рідним, друзям. Нехай буде Русланові вічною пам'ять. Сумно…

Опубліковано Зоєю Карпюк Четвер, 20 серпня 2020 р.