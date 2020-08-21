Сьогодні на Тернопільщині провели в останню путь участника АТО Руслана Карпця.

Чоловік помер у реанімаційному відділенні Кременецької районної лікарні.

Як ми повідомляли, Руслан Карпець пішов на фронт у перших лавах добровольців, коли йому було 24 роки. Був помічником кулеметника. Восени 2014 року отримав важкі поранення в бою під Дебальцевим. Під час обстрілу, внаслідок вибуху снаряду, йому відірвало руку. Осколками скалічило все тіло. Від смерті чоловіка врятував бронежилет, який передав отець Володимир із Кременця.

Після цього чоловіка очікувало тривале і дороговартісне лікування. Загалом він переніс 54 (!) операції.

Похоронили Героя у селі Духів, поруч з батьком.

Відео Зої Карп’юк