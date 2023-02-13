На Тернопільщині попрощалися із 29-річним бійцем Юрієм Підборочинським: його рідні брати також захищають Україну. ФОТО

11 січня у селі Кобиловолоки Теребовлянської громади провели в останню путь захисника України Юрія Підборочинського, який загинув 5 лютого на війні з російським окупантом на Донеччині. Бійцеві назавжди буде 29 років.

Віддати останню шану Герою із жовто-блакитними квітами та вінками з жалобними стрічками прийшли рідні, друзі, представники влади та жителі громади.

Від батьківської домівки вулицями рідного села домовину із тілом загиблого пронесли на плечах під звуки духового оркестру. Відспівали воїна у місцевому храмі.

“У мить прощання на сільському кладовищі звучав Державний Гімн України та постріли пам’яті. Сліз не стримував ніхто, бо в цій біді немає байдужих”, – зазначають у Теребовлянській міській раді.

У полеглого військовослужбовця залишилися батьки та два брати, один з них – близнюк загиблого Юрія. Рідні брати покійного теж несуть службу в лавах ЗСУ.

Вічна і світла пам’ять Героєві!