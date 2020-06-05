Чотирнадцять випадків коронавірусу виявили минулої доби на Тернопільщині. Сім випадків додалося в обласному центрі і ще сім у Тернопільському, Збаразькому і Теребовлянському районах.

Рівень захворюваності на COVID-19 на Тернопільщині удвічі перевищує загальноукраїнські показники, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Побільшало інфікованих упродовж тижня, коли послабили карантин.

«Захворюваність складає 117 випадків на сто тисяч населення у Тернопільській області. Показник захворюваності в Україні – 59,1. Тобто в нашій області показник майже удвічі вищий. Розподіл за адміністративними територіями: маємо чотири райони, де показник перевищує середньообласний – це Кременецький, Шумський, Монастириський та Бучацький райони. Вікова структура інфікованих в основному – люди від 30 до 65 років».

Учора епідеміологи провели проведено 470 досліджень методом ПЛР, а також протестували 59 осіб методом ІФА. У 2 людей виявили антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

Софія Романська

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