Чотирнадцять тисяч одиноких громадян проживає на Тернопільщині.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський. У період карантину про потреби таких людей повинні подбати у територіальних центрах соціального обслуговування.

Одинокі люди літнього віку найчастіше потребують допомоги із придбанням їжі та ліків. Займаються цим в основному соціальні працівники. “Перед територіальними центрами соціального обслуговування було поставлено завдання подбати про потреби таких людей, що стосується доставки харчів, ліків. Терцентри зараз надають допомогу одиноко проживаючим громадянам, зокрема, за послугою доставки харчів звернулося близько тисячі громадян. Основна послуга зараз стосується закупок їжі, ліків. У цю роботу також включилося чимало благодійників. Вони допомагають одиноким потребуючим громадянам їжею, іншими засобами. Підприємці спільно з працівниками територіальних центрів доставляють їжу малозабезпеченим громадянам. У кожному районі працює гаряча телефона лінія, якщо людина опинилася у складних умовах, вона може зателефонувати і сказати про свою проблему. Телефони розміщені у нас на сайтах”, – каже Вадим Боярський.

У разі потреби в їжі та ліках жителям краю радять звертатися на гарячі лінії територіальних центрів соціального обслуговування. Соціальні працівники подбають про людей, які опинилися у скрутному становищі.

Софія Романська