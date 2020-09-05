За попередню добу на Тернопільщині підтверджено 225 випадків зараження вірусом COVID-19.
Зареєстровано два летальних випадки. Померла жінка 52-річна жінка із села Жизномир Бучацького району та 66-річний житель Бучача.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (58 осіб)
Бережанський район (15 осіб):
• м. Бережани – 9
• с. Жуків – 1
• с. Волиця – 1
• с. Стриганці – 2
• с. Літятин – 2
Борщівський район (3 особи):
• с. Ланівці – 2
• с. Кривче – 1
Бучацький район (17 осіб):
• м. Бучач – 6
• с. Підлісся – 1
• смт Золотий Потік – 5
• с. Цвітова – 1
• с. Медведівці – 1
• с. Русилів – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Соколів – 1
Зборівський район (8 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Ярчівці – 2
• с. Підгайчики – 1
• смт Залізці – 1
• с. Заруддя – 1
• с. Беримівці – 2
Гусятинський район (24 особи):
• смт Гусятин – 2
• с. Трибухівці – 1
• с. Яблунів – 2
• с. Городниця – 3
• с. Оленівка – 1
• м. Копиченці – 7
• с. Личківці – 1
• с. Оришківці – 1
• смт Гримайлів – 2
• с. Глібів – 3
• с. Хлопівка– 1
Заліщицький район (27 осіб):
• м. Заліщики – 6
• с. Нагоряни – 9
• с. Поділля – 2
• с. Добрівляни – 1
• с. Свершківці – 1
• с. Блищанка – 1
• с. Вигода – 1
• с. Зелений Гай – 1
• с. Ставки – 2
• смт Товсте – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Виноградне – 1
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 4
• смт Вишнівець – 1
• с. Лози – 1
• с. Чернихівці – 2
Козівський район (9 осіб):
• смт Козова – 3
• с. Росохуватець – 1
• с. Дибще – 2
• с. Купчинці – 1
• с. Яструбове – 1
• с. Потік – 1
Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Старий Тараж – 1
• с. Ридомиль – 1
Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1
Монастириський район (3 особи):
• с. Гранітне – 1
• м. Монастириська – 2
Підволочиський район (5 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
Теребовлянський район (7 осіб):
• м. Теребовля – 5
• с. Брикуля – 1
• с. Заздрість – 1
Тернопільський район (16 осіб):
• с. Настасів – 2
• смт Велика Березовиця – 5
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Романівка – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Баворів – 1
• с. Підгородне – 3
• с. Смиківці – 1
• с. Байківці – 1
Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків – 3
• с. Біла – 1
• с. Пробіжна – 1
• с. Залісся – 1
• с. Калинівщина – 1
• с. Білобожниця – 2
Шумський район (11 осіб):
• с. Биківці– 1
• с. Потуторів – 1
• м. Шумськ – 4
• с. Васьківці – 2
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Бриків – 2
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