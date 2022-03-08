На Тернопільщині померли двоє людей, котрі приїхали з регіонів, де тривають обстріли

На Тернопільщині від серцевих хвороб померли двоє переселенців з південно-східних областей.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, зараз у лікарнях краю перебуває 430 переселенців.

На Тернопільщині почастішали виклики до людей, які прибули з територій, де тривають обстріли. Найчастіше допомоги потребують діти та старші люди.

«У лікувальних закладах знаходиться 2300 пацієнтів. Розгорнуто понад сім тисяч ліжок. 430 пацієнтів — це люди тимчасово переселені. Первинна медична допомога проводить обстеження людей, які тимчасово переселені, старається забезпечити медичною допомогою. Якщо до сімейного лікаря звертається людина, тимчасово переселена, потребує лікування, тут же забезпечується медикаментами. Налагодили забезпечення інсулінами. Виписуємо рецепти на паперових документах. Прикро те, що двоє людей пенсійного віку з тимчасово переселених осіб, померли в наших лікувальних закладах. Одна особа від інфаркту, одна він інсульту. Але життя продовжується, в нас народжуються діти, народжують і тимчасово переселені особи. З початку війни в нашій області народилося 273 немовляти», – розповіла Ольга Ярмоленко.

Загалом на Тернопільщині розгорнули сім тисяч ліжкомісць. Лікувальні заклади готові приймати поранених.