67-річна жінка з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла у Збаразькій районній лікарні.

Лікарі боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Коронавірус дав ускладнення на легеневу систему, а також у жінки були супутні захворювання.

Наразі у лікувальному закладі перебуває семеро пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції, а також дві людини з підозрою. А загалом у Збаразькому районі COVID-19 діагностували у 122 людей, зафіксовано два летальних випадки.

“Це другий летальний випадок у Збаразькому районі. На жаль, у нас зростає показник летальності по області. Реєструються спалахи захворювань, пов’язані з організованими колективами. Це засвідчує те, що механізм передачі дуже добре реалізується у закритих приміщеннях. Оскільки тоді для вірусу з’являються дуже сприятливі умови”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

На Тернопільщині кількість летальних випадків сягнула 35. В основному від коронавірусу померли люди з групи ризику — особи понад 65 років із супутніми захворюваннями. Відтак жителям краю цієї вікової категорії медики радять дотримуватися карантинних вимог.

Софія Романська

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