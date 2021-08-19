На Тернопільщині померла 48-річна жінка, у якої виявили штам “Дельта”

У Копичинцях Чортківського району померла 48-річна жінка з діагностованим штамом Дельта.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Ще один летальний випадок від COVID-19 стався у Ланівцях. Там помер 44-річний чоловік.

Штам Дельта більш небезпечний та швидко поширюється, – каже Оксана Чайчук. Відтак жителів краю просять не нехтувати вакцинацією.

“Зростає рівень захворюваності на COVID-19. Поточна ситуація залишається все ще контрольованою, але рівень госпіталізацій зростає, а відтак і навантаження на систему охорони здоров’я. Тому сьогодні важливо вакцинуватися, щоб здобути імунітет і зупинити поширення хвороби. Вакцинація зараз максимально доступна. Важливо, щоб жителі нашого регіону проявили громадянську позицію та не ставали джерелом поширення інфекції”.

Додамо, Україна продовжує нарощувати темпи вакцинації: її поточні показники перевершують середньосвітові та європейські. За тиждень імунізується 1,5% населення. Але для досягнення максимальних показників в Європі необхідно прискорення темпів в 1,5-2 рази.