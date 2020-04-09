Сьогодні у Монастириському районі помер водій швидкої допомоги, у якого підозрюють COVID-19.

Про це повідомив заступник голови РДА Павло Дронь.

Чоловікові було 55 років. Перший тест на коронавірус був негативним. Наразі епідеміологи проводять повторне дослідження.

«Водія швидкої госпіталізували з пневмонією ще 29 березня. ПЛР-тест показав «мінус» на COVID-19, вчора зранку експрес-тест теж показав «мінус», вчора ввечері повторно взяли біопроби для лабораторного аналізу. Опівночі він помер. Поховання завтра. Результати аналізів очікуються до кінця сьогоднішньої доби. Лікарі робили все необхідне», – зазначив Павло Дронь.

Нагадаємо, у Монастириському районі через коронавірус сьогодні пішла з життя 83-річна жінка. Діагноз встановили після її смерті. Наразі в цьому районі COVID-19 діагностували у 131 особи, серед них – 38 лікарів.

Софія Романська

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