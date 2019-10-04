3 жовтня спочив у Господі клірик Тернопільської єпархії протоієрей Ярослав Смалюх.

Як повідомляють у Тернопільській єпархії ПЦУ, колишній настоятель храму Святого Архістратига Михаїла с. Старий Збараж Збаразького району упокоївся на 71-му році життя.

Протоієрей Ярослав Смалюх народився 8 травня 1949 року в Оприлівцях на Збаражчині. Духовну освіту здобув у Московській духовній семінарії.

За роки пастирської діяльності прот. Ярослав Смалюх був удостоєний низки церковних нагород.

Керуючий архієрей Тернопільської єпархії Православної Церкви України Високопреосвященнійший архієпископ Нестор, духовенство та миряни Тернопілля висловлюють найщиріші співчуття родині новопреставленого протоієрея Ярослава.

О 14.00 у п’ятницю, 4 жовтня, у храмі Святого Архістратига Михаїла с. Старий Збараж розпочнеться прощання і буде відслужено парастас за спочилим отцем Ярославом.

О 18.00 – перевезення тіла в Свято-Успенську церкву м. Збаража, о 19.00 – парастас у Збаражі.

У суботу, 5 жовтня, о 10.00 у Свято-Успенській церкві Збаража розпочнеться Божественна літургія і опісля – чин похорону, які очолить архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.