На Тернопільщині помер священник УГКЦ, який був нагороджений золотим хрестом

17 жовтня після тривалої хвороби відійшов у вічність священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ отець-мітрат Іван Сивак.

Народився священнослужитель 18 січня 1952 року. Ієрейські свячення отримав від 28 грудня 1978 року. Був багатолітнім парохом парафії УГКЦ св. Миколая Чудотворця м. Теребовля та св. Івана Богослова с. Плебанівка (Тереболянського району).

За особливу ревність священничого служіння був нагороджений високою церковною нагородою – мітрою та нагрудним золотим хрестом з прикрасами.

Джерело: Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ