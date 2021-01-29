Перестало битися серце 61-річного настоятеля храму Пресвятої Богородиці у селі Сосулівка Чортківського району, клірика Тернопільської єпархії Православної Церкви України протоієрея Романа Глубіша.

Народився отець Роман у селі Долина Теребовлянського району. Навчався у Тернопільській ЗОШ №8. У 1986 році закінчив Московську духовну семінарію в Загорську. У квітні 1986 року був рукоположений на диякона, у серпні 1988-го – на священника, розповіли у єпархії.

Заупокійна Літургія і чин похорону новопреставленого протоієрея Романа відбудуться у суботу, 30 січня, о 9:00 годині у селі Сосулівка. Богослужіння очолить архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Висловлюємо щирі співчуття родині спочилого отця Романа Глубіша.

Джерело: Тернополяни