Третю добу поспіль на Тернопільщині реєструють летальні випадки від ускладнень коронавірусу.

Учора у селі Козівка Тернопільського району помер 77-річний чоловік. Відтак кількість смертей від коронавірусу в області збільшилася до 34-ох.

Наприкінці минулого тижня летальні випадки через ускладнення COVID-19 зареєстрували у Бучацькому та Шумському районах. За словами лікарів, трагедії пов’язані із невчасним зверненням за медичною допомогою.

“На жаль, реєструємо спалахи з числом постраждалих. Реєструємо і смертельні випадки. Останнім часом маємо летальні випадки чи не щодня. Перевищуємо один з критеріїв оцінки рекомендованих Кабінетом міністрів, а саме показник динаміки зростання. Це дуже негативний показник. Ми шостий день в області маємо тенденцію до зростання. Все це дає підстави говорити, що ситуація в області є напруженою”, – наголосив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Загалом кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом в області збільшилася до 2231. Попри окремі карантинні обмеження та теплу погоду в регіоні простежуються негативні тенденції в епідемічній ситуації.

Софія Романська

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