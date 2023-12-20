Через раптову хворобу на 38-му році життя спочив у Бозі клірик Тернопільської єпархії ПЦУ, настоятель парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Шупарка Борщівського благочиння протоієрей Тарас Іщук.

Серце отця Тараса перестало битися ввечері 19 грудня 2023 року. Про це повідомили у Тернопільській єпархії.

“Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, духовенство та миряни єпархії висловлюють найщиріші співчуття парафіянам та родині новопреставленого протоієрея Тараса Іщука.

Отець Тарас запам’ятається всім як добрий, щирий та відданий Церкві служитель Вівтаря, який своєю ревною працею на винограднику Христовому подавав приклад простого та чесного життя пастиря та християнина.

Нехай Господь оселить його душу в місці, де всі святі та праведні спочивають. Ми всі будемо молитися за упокій його душі.

Вічна пам’ять новопреставленому протоієрею Тарасу!”, – ідеться у повідомленні.

Панахида за отцем Тарасом відбудеться о 17:00 сьогодні, 20 грудня, у Шупарці.

Заупокійна літургія (початок о 9:00) та чин похорону протоієрея Тараса Іщука – завтра, 21 грудня, там же.

Довідка

Протоієрей Тарас Іщук народився 19 вересня 1986 року у Тернополі. 2003 року закінчив місцеву ЗОШ №13.

З 2002 року прислуговував, а згодом дякував у храмі святого Миколая Чудотворця при будинку дитини “Малятко” в Тернополі.

2003 року вступив у Тернопільську духовну семінарію, яку успішно закінчив 2007 року.

Навесні 2008 року, напередодні Христового Воскресіння, був рукоположений у сан диякона архієпископом Тернопільським і Кременецький Іовом і за його благословенням був направлений на послух у храм св. вмч. Димитрія Солунського с. Сороки Гусятинського благочиння.

1 липня 2012 року був рукопокладений у сан священника архієпископом Нестором у тому ж храмі і направлений на служіння у храм святого Миколая Чудотворця при будинку дитини “Малятко”.

2017 року закінчив Волинську правослану богословську академію, магістр богослівʼя.

З вересня 2019 року ніс пастирське служіння на парафії Покрови Пресвятої Богородиці с. Шупарка Борщівського благочиння.

31 липня 2023 року нагороджений митрополитом Нестором правом носіння палиці.

Восени 2023 року з благословення митрополита Київського і всієї України Епіфанія настоятеля храму Покрови Пресвятої Богородиці протоієрея Тараса Іщука нагороджено орденом Святителя Миколая.