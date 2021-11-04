Відійшов у вічність колишній очільник Шумського району Віктор Грицаюк.

Про це повідомили на сторінці Шумської міської ради у Фейсбуці.

“Шумська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу смерті Грицаюка Віктора Григоровича, який працював на багатьох керівних посадах, також працював на посадах голови Шумської районної ради і адміністрації.

У цей скорботний час розділяємо біль втрати та щиро співчуваємо у великому горі. Смерть забрала енергійну, досвідчену, талановиту та сповнену сил людину.

Вічна і світла пам’ять!”, – ідеться у повідомленні.