Відійшов у вічність колишній очільник Шумського району Віктор Грицаюк.
Про це повідомили на сторінці Шумської міської ради у Фейсбуці.
“Шумська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу смерті Грицаюка Віктора Григоровича, який працював на багатьох керівних посадах, також працював на посадах голови Шумської районної ради і адміністрації.
У цей скорботний час розділяємо біль втрати та щиро співчуваємо у великому горі. Смерть забрала енергійну, досвідчену, талановиту та сповнену сил людину.
Вічна і світла пам’ять!”, – ідеться у повідомленні.
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