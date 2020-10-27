На Тернопільщині помер католицький священник. Йому було лише 44 роки

Сьогодні вранці, 27 жовтня, у віці 44 років відійшов до Господа отець Ігор Кожидло, настоятель парафії Святих Апостолів Петра і Павла в Бережанах.

Священник народився у 1976 році у Львові.

З 2000 по 2002 рік був вікарієм у Бродах. Згодом – адміністратором у Микулинцях.

У 2003-2006 роках проходив навчання в Римі – у Папському Латеранському Університеті.

З 2006 по 2008 рік був нотаріусом Архієпископського Суду у Львові та вікарієм парафії св. Марії Магдалени. Згодом – захисник шлюбу в суді Львівської Архідієцезії.

У 2008-2020 роках отець Іван Кожидло був адміністратором у Великих Мостах. З 2020 року – настоятель у Бережанах.