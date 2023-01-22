На Тернопільщині помер депутат, голова бюджетної комісії

Обірвалося життя депутата Підгороднянської сільської ради Миколи Павелка.

Про важку втрату повідомили на сторінці органу місцевого самоврядування.

“Депутатський корпус та виконавчий комітет Підгороднянської сільської ради висловлюють щирі співчуття сім’ї, родині та близьким з приводу передчасної смерті Миколи Михайловича Павелка, депутата сільської ради, голови бюджетної комісії.

Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати рідної людини.

Вічна пам’ять!”.

Поховають померлого у його рідному селі Великий Ходачків.