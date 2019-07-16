Майже дві доби боролися медики за життя мешканця Тернополя. Чоловік потрапив до лікарні в результаті того, що через алкоголь у нього “підвищився тиск і він кілька разів впав з висоти власного зросту.

15 липня на лінію “102” надійшло повідомлення від чергового лікаря реанімаційного відділення Теребовлянської лікарні про те, що у них у відділення помер чоловік, 1953 року народження. До медзакладу він потрапив ще 13 липня.

За словами правоохоронців, чоловік приїхав на Теребовлянщину, аби зустрітися з колишніми однокласниками. Почав святкувати ще в обласному центрі, а коли приїхав до батьківської хати, йому стало погано. Він викликав лікарів і зізнався, що випив майже пляшку спиртного. Медики поміряли тиск та запропонували чоловікові поїхати до лікарні. У ході розмови тернополянин впав, але їхати до медзакладу відмовився. Вдруге потерпілий впав за 20 метрів від швидкої на очах очевидців. Медики доправили хворого в лікарню. Проте врятувати життя йому не вдалося. 15 липня чоловік помер.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 частина 1 ККУ з приміткою”нещасний випадок”.