Летальний випадок трапився селі Бодаки, що на Збаражчинні. На краянина напав рій бджіл, в результаті отриманих укусів він помер.

Медикам, які виїжджали на місце події врятували чоловіка не вдалося. Вони констатували смерть 37-річного місцевого жителя, яка наступила через алергічну реакцію, повідомляють у поліції.

Відомості про подію поліцейські внесли в ЄРДР за ч.1 ст. 115 ККУ.

Правоохоронці наголошують краянам, у разі виявлення небезпечних гнізд та роїв необхідно негайно звернутися до рятувальників.