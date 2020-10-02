За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано один летальний випадок серед хворих на коронавірус.
Як повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, помер 49-річний мешканець села Залісся Монастириського району.
Загалом за добу підтверджено 230 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (59 осіб)
Бережанський район (16 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Баранівка – 2
• с. Поручин – 2
• с. Рекшин – 1
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (34 особи):
• м. Борщів – 13
• с. Олексинці – 1
• с. Шершенівка – 1
• с. Ланівці – 1
• с. Сков’ятин – 1
• с. Іване-Пусте – 2
• с. Стрілківці – 1
• с. Королівка – 3
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Білівці – 1
• с. Глибочок – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Вовківці – 1
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Шупарка – 1
• с. Іванків – 1
• с. Пищатинці – 1
• с. Урожайне – 1
Бучацький район (11 осіб):
• м. Бучач – 5
• с. Жизномир – 1
• с. Зелена – 2
• с. Соколів – 1
• с. Возилів – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (4 особи):
• м. Копичинці – 3
• с. Самолусківці – 1
Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 1
• с. Синьків – 1
• с. Хмелева – 1
• с. Колодрібка – 1
• с. Новосілка – 1
Збаразький район (22 особи):
• м. Збараж – 8
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Бодаки – 1
• с. Чернихівці – 4
• с. Кретівці – 1
• с. Доброводи – 2
• с. Стриївка – 1
• с. Синява – 1
• с. Опрілівці – 1
• с. Базаринці – 1
Зборівський район (0 осіб)
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 3
• с. Конюхи – 1
Кременецький район (18 осіб):
• м. Кременець – 13
• с. Іква – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Крижі – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Кушлин – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (1 особа):
• с. Залісся – 1
Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 1
• с. Мислова – 1
• с. Гнилички – 1
• с. Козярі – 2
• с. Хмелиська – 1
Підгаєцький район (6 осіб):
• м. Підгайці – 2
• с. Угринів – 3
• с. Новосілка – 1
Теребовлянський район (6 осіб):
• с. Воля – 2
• с. Дворіччя – 2
• с. Конопківка – 1
• с. Острівець – 1
Тернопільський район (13 осіб):
• с. Велика Лука – 2
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великі Гаї – 3
• с. Мишковичі – 1
• с. Біла – 2
• с. Романівка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Серединки – 1
Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Ридодуби – 1
• с. Улашківці – 1
Шумський район (13 осіб):
• м. Шумськ – 3
• с. Бриків – 4
• с. Онишківці – 1
• с. Шумбар – 1
• с. Биківці – 1
• с. Мізюринці – 1
• с. Соснівка – 1
• с. Угорськ – 1