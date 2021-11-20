Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 19 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 86 р., м. Тернопіль;
2 – чоловік 53 р., Кременецький район;
3 – жінка 72 р., м. Теребовля;
4 – жінка 78 р., м. Тернопіль;
5 – чоловік 74 р., Тернопільський район;
6 – чоловік 74 р., Тернопільський район;
7 – чоловік 89 р., Тернопільський район.
Загалом в області минулої доби зареєстровано 339 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 469 осіб.
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