Вісім летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 7 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 84 р., м.Тернопіль;
2 – чоловік 78 р., Чортківський район;
3 – жінка 76 р., Чортківський район;
4 – чоловік 36 р., Тернопільський район;
5 – жінка 80 р., Чортківський район;
6 – жінка 73 р., Кременецький район;
7 – жінка 79 р., Тернопільський район;
8 – жінка 90 р. Тернопільський район.
Загалом минулої доби зафіксовано 353 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 302 особи.
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