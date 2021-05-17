У Тернопільській міській дитячій лікарні перебуває лише двоє хворих на COVID-19. У результаті зниження захворюваності, поменшало госпіталізованих і серед малечі.

Стабілізація епідемічної ситуації дозволяє послаблювати карантинні вимоги, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Зниження захворюваності простежується не лише на COVID-19, а й на грип і ГРВІ.

“Маємо низьку захворюваність серед дітей. Ми черговий тиждень це констатуємо і цей відсоток має тенденцію до зниження. На сьогодні діти займають 2,6% серед захворюваності. Позитивною тенденцією є також низька захворюваність серед працівників освіти. В цілому, ситуація, яку ми спостерігаємо на сьогодні, є підставою для того, щоб приймати відповідні рішення про послаблення певних заходів”.

Стабілізація епідемічної ситуації дозволить учням в очному форматі завершити навчальний рік. Втім, лікарі побоюються, що попереду можливі чергові загострення COVID-19.