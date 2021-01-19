68 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині минулої доби. Тенденція щодо зниження рівня захворюваності простежується протягом тижня. Втім, лікарі кажуть, що це не пов’язано із стабілізацією епідемічного процесу.

Минулої доби з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла 47 річна жінка. Загалом показник летальності від коронавірусу цього місяця різко збільшується, – каже епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, є ризик до кінця місяця втратити до 70 людей.

«У цьому місяці ми вже зареєстрували значну кількість смертей від COVID-19, порівняно навіть з попереднім місяцем. Побільшало тяжких випадків захворювання. Значна кількість хворих потребує кисневої підтримки. Також велика кількість позитивних результатів у ПЛР-дослідженні, він коливається від 25 до 30%. А зниження показників захворюваності протягом останніх 10 днів пов’язане із зменшенням кількістю звернень у період свят, і це не відображає реальної картини поширення COVID. Натомість епідситуація в області залишається складною».

За інформацією обласного лабораторного центру, близько третини населення області має імунітет до коронавірусу. Однак занепокоєння в лікарів викликають повторні випадки зараження.