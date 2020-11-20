Протягом року на Тернопільщині кількість дітей, які виховуються в інтернатах, скоротилася майже на третину. Наразі в закладах інституційного догляду області перебуває 908 хлопців і дівчат.

Тернопільщина належить до чотирьох регіонів України, де реалізовується пілотний проект деінституалізації. Його завдання – усіх дітей, які нині виховуються в інтернатах, влаштувати у родини.

«З 4 січня 2019-го до 1 липня 2020 року завдяки вдалося скоротити кількість дітей в інтернатних закладах Тернопільщини на 35,5%. Тобто з 1407 до 908 дітей, які цілодобово там перебувають. Крім того, докладаємо максимум зусиль для розвитку патронатних сімей, поширення сімейних форм виховання та допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах. Ми розуміємо, що завдання реформи — не лише забрати дітей з інтернатних закладів, а й розширити перелік послуг, які вони зможуть отримувати на місцях, зокрема у громадах. Проект «Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області» впроваджується у рамках проекту Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» консорціумом Оxford Policy Management», – розповів на прес-конференції начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд.

Нагадаємо, 20 листопада відзначають Всесвітній день дитини. Його започаткували резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня 1954 року, як день підтримки та забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Саме у цей день – 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію ООН про права дитини.