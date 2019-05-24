З початку оперативно-профілактичних заходів поліцейські вилучили чотири одиниці вогнепальної зброї.

Оперативно-профілактичні заходи, пов’язані з вилученням із незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, проводять поліцейські на території Тернопільщини. Відпрацювання розпочалося 20 травня і триватиме майже місяць, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

Основна мета заходів – стабілізація криміногенної ситуації в області та вилучення у громадян небезпечних предметів. Правоохоронці нагадують, що відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України, особам, котрі незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Під час оперативно-профілактичних заходів поліцейські спільно з кінологами перевіряють підозрілі транспортні засоби на предмет виявлення можливих правопорушень та перевезення заборонених предметів. Такі дії проводять, в першу чергу, в цілях безпеки та з метою недопущення потрапляння на територію краю зброї та вибухівки. Водії з розумінням ставляться до таких перевірок.