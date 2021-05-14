Тернопільські поліцейські відстежують дотримання правил дорожнього руху пішоходами. Порушникам загрожують штрафи за новим законодавством — 255 гривень.

Як зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, порушенням вважається не лише перехід дороги у невстановлених місцях, а й вихід на проїзну частину безпосередньо перед транспортними засобами.

“Згідно з ч. 1 ст. 127 — порушення правил дорожнього руху пішоходами КУпАП, непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху, тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу 255 грн. Згідно з правилами дорожнього руху, пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху; раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі, на пішохідний перехід”.

Додамо, штрафи за порушення правил пішоходами в Україні збільшили з 17 березня. За цей період зафіксували тисячі порушень в усіх регіонах. Посилення контролю з боку поліції пов’язане з попередженням дорожньо-транспортних пригод.