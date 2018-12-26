На Тернопільщині поліцейські “воскресили” чоловіка, якого “вбив” сусід

26/12/2018 Розмір тексту:

Пізно ввечері 22 грудня до правоохоронців звернулася жителька Підволочиського району й повідомила, що сусід вбив її чоловіка. На щастя, інформація про смерть виявилась передчасною. Поліцейські, які першими прибули на місце події, виявили у потерпілого ознаки життя і викликали медиків.

Як вдалося з’ясувати правоохоронцям, чоловіки того вечора випивали. Слово за слово і між ними виникла суперечка, яка в результаті ледь не закінчилась фатально. У запалі гість штовхнув господаря і той упав. Чоловік сильно вдарився головою та, вочевидь, втратив свідомість.

Потерпілого госпіталізували, зараз його життю уже нічого не загрожує. А от сусіду-розбишаці загрожує кримінальна відповідальність, попередньо йому інкримінують частину 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Якщо ж у ході судово-медичної експертизи лікарі встановлять, що травми потерпілого завдали більшої шкоди здоров’ю, кваліфікацію буде змінено.