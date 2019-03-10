На Тернопільщині покличуть у військкомати 21 тисячу юнаків

10/03/2019 Розмір тексту:

Позбавлення волі до трьох років загрожує юнакам на Тернопільщині, які «косять» від армії. З першого квітня стартує весняний призов, відтак продовж трьох місяців повістки вручать 21 тисячі юнаків від 18 до 27 років на Тернопільщині. На службу відправлять 570 чоловіків від двадцятирічного віку.

Вручення повістки відбувається через підприємства та організації, в яких працюють юнаки, – каже заступник обласного військового комісара Микола Бойко. Поліцейські не можуть вручати повістки, проте вони залучаються до розшуку хлопців, що уникають служби.

«Армія перебудовується, вдосконалюється, забезпечується, тому немає чого боятися. Також хочу наголосити, юнаки, які будуть призиватися на військову службу до участі в операції об’єднаних сил не залучатимуться. Юнаки з Тернопільщини проходять службу у різних військових підрозділах: сухопутних, повітряних, військово-морських. Всі юнаки, які будуть призиватися, будуть направлені у навчальні центри. Розподіл відбувається по всій Україні залежно від потреб. Військовослужбовець перебуває на повному державному забезпеченні: триразове харчування, форма, проживання. При звільненні зі служби виплачується грошова допомога у розмірі восьми посадових окладів. Також передбачена відпустка – 10 днів за період служби», – розповідає підполковник Микола Бойко.

Додамо, за юнаками, які служать в армії, зберігається робоче місце і середня заробітна плата. Термін служби для осіб без вищої освіти – 18 місяців; наявність вищої освіти передбачає тривалість служби –12 місяців.

Софія Романська