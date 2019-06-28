На Київщині загинув священник і його 4-річна донька.

Чоловік поїхав до затопленого кар’єру, де вирішив скупатися з дівчинкою. Раптом Анісія зірвалася з каменів. Батько намагався її врятувати, але загинув сам, йдеться у сюжеті ТСН.

Біля церкви в Яблунівці мешканці трьох сіл чекають на домовину з протоієреєм Богданом. Саме тут він служив останні три роки. Звідси його разом з чотирирічною донькою проводжають в останню путь. Труну з дівчинкою несли діти.

Продавчиня Світлана Палько одна з останніх, хто бачив панотця. Заїжджав до неї в магазин за водою дорогою на затоплений піщаний кар’єр.

Поруч з кар’єром відпочивав його старший син з друзями. Поки вони складали намет, то вирішив і сам скупатися з 4-річною донькою Анісією. “Там круті береги. Дівчинка перша впала в воду, а потім за нею стрибнув і батько, щоб врятувати”, – каже прессекретар поліції Київської області Микола Жукович.

Зникнення батька з сестрою син помітив згодом. Пішов на пошуки і побачив у воді сестру. Коли кликали на допомогу інших відпочивальників, то натрапили на батька, який теж перебував у воді.

Отець Богдан розбився об скелі. “Це людина була дуже світла. Один із кращих священників нас покинув. Ми вирімо, що зараз він іде до Господа разом зі своїм дитятком за ручку”, – каже настоятель Свято-Михайлівського храму в селі Матюші, отець Петро.

Без 58-річного батька лишилися шестеро дітей. Вдова загиблого дякує вірянам біля церкви. Поховали отця Богдана та його доньку Анісію у Почаєві на Тернопільщині.