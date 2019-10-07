6 жовтня попрощались із хлопцями, які згинули внаслідок ДТП.

У смт. Козлів, що на Тернопільщині, поховали двох місцевих жителів, повідомляють Т1 Новини. Односельчани розповідають, провести Василя та Андрія прийшло багато людей. Це жителі Козлова та навколишніх сіл. Люди досі не можуть змиритись із такою втратою.

Нагадаємо, хлопці однолітки, померли внаслідок отриманих травм у ДТП. Нещастя трапилось вранці 4 жовтня. Водій іномарки їхав на шаленій швидкості. Хлопців, які стояли на узбіччі, кермувальник не помітив та збив їх.

Під час перевірки в його крові виявили 1,6 проміле алкоголю. Винуватця аварії затримали на місці події, зараз він перебуває у слідчому ізоляторі одного із районних центрів. Вину свою визнає та іде на співпрацю зі слідством, кажуть правоохоронці. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.