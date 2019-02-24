На Тернопільщині похоронили бійця, котрий загинув від кулі снайпера. ФОТО

24/02/2019 Розмір тексту:

У селі Васильків на Чортківщині попрощались із Василем Богоносюком. 20 лютого боєць помер від кулі снайпера на Сході. Чоловікові було 39 років.

Попрощатись із Героєм прийшли не лише жителі села, в якому він проживав, але й приїхали мешканці всієї області, пише Доба. Люди кажуть, Василь з самого початку війни відправився на Донбас.

— У 2015 році, коли була перша хвиля мобілізації, він відправився на Схід добровольцем. Потім повернувся і пробув вдома півтора місяця вдома, навіть якщо приїжджав у відпустку, то він був три-чотири дні і зразу хвилювався, як там хлопці без нього, як там на Сході. Завжди переживав за друзів, — розповідає сільський голова села Кривеньке Ольга Добровольська.

Вдома у Василя залишилися дружина та двоє дітей. Односельчани чоловіка пригадують, Василь був справжнім патріотом України. Востаннє, коли перебував у селі, про події на Сході розповідав місцевим школярам і навіть приніс бойовий прапор.

— 15 січня була його зустріч з школярами. Він приніс дітям прапор своєї частини з підписами побратимів. Говорив дуже мало. Казав, що не можна йому розказувати і просив навіть фото в інтернет не закидати. Ми так і зробили, як він просив. Якими були його слова? Любіть Україну, поважайте батьків і головне – будьте, діти, здоровими, — розповіла вчителька Лариса Боднар.