Тиждень на Тернопільщині розпочався прохолодною погодою.

За прогнозами синоптиків, порівняно низькі температурні показники протримаються майже до середи. Також дошкулятиме поривчастий вітер, а місцями можливий мокрий сніг.

Як повідомили в Укргідрометеоцентрі, температурні показники вночі опускатимуться до мінусових. А вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 5 до 9 градусів тепла. «Найближчої ночі очікуються невеликі заморозки: 0-5 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4+9 градусів. Дощі та мокрий сніг передбачаються в Україні практично повсюди, періодично, з проясненнями. Потепління очікується в кінці тижня, Великдень обіцяє бути для українців теплим та сонячним», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, більш відчутне потепління прийде на Тернопільщину наприкінці тижня. Великдень жителі краю зустрічатимуть із теплом і сонцем. Втім, через різкі перепади температурних показників у людей може погіршуватися самопочуття.