Вихідні на Тернопільщині будуть прохолодними. Нічні температурні показники знижуватимуться майже до нуля, вдень буде прохолодно, але сонячно.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, на Тернопільщині зберігатиметься мінлива хмарність, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температурні показники залишатимуться невисокими: вночі 3 – 8 тепла, вдень 13 – 18 вище нуля. Втім, протягом доби обійдеться без опадів.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, місцями у регіоні спостерігатимуться нічні заморозки.

«Хмарність потроху відтягується з України і на зміну приходить ясне небо. З одного боку, принесе вихідними сонячне потепління. А з другого боку, прояснення, чисте небо, вночі посилять ймовірність заморозків у більшості областей. Хоча заморозки в Україні о цій порі – багаторічне типове явище».

Отже, вихідними – холодна ніч, відносно теплий день і сонечко.

Софія Романська