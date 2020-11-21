На Тернопільщині показник смертності від коронавірусу є найвищим в країні

П’ятеро людей померло з підтвердженим діагнозом коронавірусу учора на Тернопільщині. Серед померлих – 36-річний тернополянин. А загальна кількість летальних випадків у регіоні сягнула 340.

Показник смертності у нашому регіоні найвищий в країні. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Його встановлюють відносно кількості населення.

“У нашій області смертність від коронавірусу становить 30,7% на сто тисяч населення і вона перевищує українську, яка складає 25,5%. Це в першу чергу пов’язано із рівнем захворюваності. Рівень захворюваності в області перевищує загальноукраїнський в 1,6 рази. Щодо показника летальності, який вираховують відповідно до числа захворілих, то він складає 1,3%. В Україні відсоток летальності 1,9%”.

Із збільшення кількості інфікованих на Тернопільщині зростає кількість летальних випадків. Вони найчастіше трапляються серед людей із групи ризику. Відтак жителям краю радять дотримуватися карантинних вимог і берегти здоров’я.