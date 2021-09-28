Антициклон Liobа йде на Тернопільщину. Він зумовлюватиме комфортну осінню погоду з помірним теплом і ранковими туманами.

Мінлива хмарність з проясненнями, ранкові тумани, денне сонце та холодні ночі — метеорологічна ситуація цими днями буде мінливою. Втім, за прогнозами синоптиків, обійдеться без значних дощів і холоднечі.

“Антициклон буде визначати найближчим часом погоду в Україні. А погода обіцяє бути малохмарною, з ранковими туманами, денним сонцем, холодними ночами та помірним теплом у денні години. Переважатиме суха повітряна маса. Хіба що залишки атмосферного фронту зумовлять у вівторок невеликі періодичні дощі. Температура повітря вже бадьорить. Найближчої ночі очікується +5+12 градусів, протягом дня в Україні потепліє до +10+16 градусів. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11+15 градусів. Тиждень буде сприятливим для справ та гульні на свіжому повітрі. Осінь підходить до вершини, коли вже явно не спекотно, нема депресивних голих дощів, є багато сонця”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тепла погода спостерігатиметься на Тернопільщині до кінця тижня. Також сонце потішить і наступними вихідними.