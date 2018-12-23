На Тернопільщині циклон став “Стіною”

23/12/2018 Розмір тексту:

Антициклон «Stina» захопив більшість регіонів України, в тому числі і Тернопільщину. Відтак цими вихідними по всій території регіону не обійдеться без опадів, місцями можливий мокрий сніг, а інколи дощитиме.

Господарюватиме циклон «Stina» на Тернопільщині до понеділка, далі в регіоні очікують прихід циклону, який сприятиме більш сухій погоді.

«Упродовж наступної доби очікується сніг, мокрий сніг, який переходитиме у дощ. Переходитиме у дощ, тому що температура повітря завтра практично повсюди в Україні буде вищою за нуль градусів, вдень +1+3 градуси. Така температура повітря “на межі” може бути небезпечною, адже підтанення снігу та льоду швидко може ввечері братися крихкою кригою, калюжі – легкою маскуючою ожеледицею. Тому прохання до усіх, хто виїхав чи збирається виїжджати автомобілем – дуже-дуже обережно! Також рибалкам – особлива засторога. Ця «Stina» вже в понеділок почне сипатися під тиском західного антициклону, проте невеликий сніг ще підсипатиме. Мокрий сніг провокуватиме налипання мокрого снігу – обирайте розумно місце для пакування автомобіля та не стійте самі із кумом довго під дахом будинку чи старою вербою, можуть бути зсуви снігу чи обламування старих гілок», – каже синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, у передноворічний тиждень на Тернопільщині спостерігатимуться снігопади, збільшуватиметься обсяг снігового покриву.

Софія Романська