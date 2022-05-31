У Тернополі здорожчав проїзд у міжміських автобусах.

Через дефіцит пального перевізники змушені підвищувати ціну квитка на 5-15 гривень, пише “Файне місто”.

До прикладу, проїзд з Тернополя до Шумська подорожчав на 50 гривень. Від одного села до іншого ціна в середньому зросла на 5-10 гривень. Водії скаржаться, що зараз працювати стало важче. Однак пасажири з розумінням ставляться до ситуації.

“Ніде не заправках нема пального. Якщо десь візьмеш талони, то можеш заправитися – і все. А ціни підняли десь на 20-30%. Рахуйте, що стало на 50 гривень дорожче. Проїзд з Тернополя до Шумська був 100 гривень, а став 150, – каже водій автобуса “Тернопіль-Шумськ”.

Водії зазначають, що автобусів стало значно менше. Вони журяться, якщо таке буде і далі, то кількість міжміського громадського транспорту скоротять на ще більше.

Маршрутчики додають, що зменшилася і кількість людей. За словами пасажирів, їздити часто вони зараз не можуть дозволити.

Більше про те, що говорили водії і пасажири – у відео Файного міста.

Нагадаємо, через війну в Україні виник дефіцит пального. На українських АЗС ціни зростають чи не з кожним днем, тому виникли значні проблеми у водіїв, зокрема і громадського транспорту.