Порівняно з минулим роком «борщовий набір» на Тернопільщині подорожчав на 14%. Такі результати аналізу статистиків краю. Найбільше зросли в ціні овочі, м’ясо та молочні продукти.

Ціни на картоплю коливаються від 10 до 15 гривень за кілограм. Вартість залежить від сорту і виробника. Морква вартує в середньому 14-15 гривень за кілограм. Порівняно з осінню найбільше здорожчала цибуля. Її ціна коливається від 16 до 19 гривень за кілограм.

«Ціни ми останній раз переглядали в сторону збільшення в середині грудня. Такі коливання на овочі в нас традиційні. Адже зараз зимовий період. Взимку і ближче до весни овочі найдорожчі. Те саме стосується і молочної продукції: сметани, сиру, кефіру, яєць. Впливу карантину на це не бачу. Такі процеси ми спостерігаємо майже щороку. Це пов’язано і сезонністю», – каже підприємиця Ольга Боднарук.

Найдешевший у «борщовому наборі» залишається червоний буряк. Його ціна коливається від 5 до 10 гривень за кілограм.