Ціна хліба на Тернопільщині підвищуватиметься, – прогнозують підприємці. Серед причин – висока собівартість виробництва через податкове навантаження та дорожчання енергоносіїв.

Уже в лютому вартість хліба може почати зростати. Економісти пов’язують це підвищенням мінімальної зарплати та зростанням вартості комунальних платежів.

«На жаль, бачимо об’єктивні фактори для зростання вартості хліба. Один із них – це дорожчання сировини, борошна і як результат – переглядаються ціни на хліб та іншу хлібобулочну продукцію. Також має вплив зростання мінімальної зарплати, подорожчання енергоносіїв. Через карантин багато підприємців опинилися у складному становищі. Це також дає свій результат, переважно негативний для покупця», – каже власник агропромислового підприємства Ігор Войтюк.

Тим часом в управлінні статистики області помітили тенденцію зростання цін на продукти від початку 2020 року. Зокрема, подорожчали продукти так званого «борщового набору» щонайменше на 14%.