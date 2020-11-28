Майже чотири сотні нових випадків коронавірусу діагностували на Тернопільщині минулої доби. Лише в обласному центрі виявили 109 хворих. За словами лікарів, серед інфікованих побільшало тяжких форм, які потребують термінової госпіталізації.

Епідемічна ситуація на Тернопільщині ускладнюється, – каже начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Занепокоєння викликає зростання кількості хворих, які потребують госпіталізації.

«Важливо, щоб хворі з відповідальністю відносилися до свого здоров’я. Коли я бачу, що люди святкують дні народження, інші події, мені дуже сумно стає. Також роблю зауваження, коли бачу, що люди у громадських місцях ходять без масок. Коли тільки почалася епідемія у нашому регіоні, то більш поширеними були легкі форми, які лікувалися у більшості амбулаторно. Стаціонари навіть не були повністю заповненими. На сьогоднішній день більше важких хворих. Госпіталізуємо хворих, старших 60-ти років, які мають супутню патологію. Супутня патологія – це цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння. Люди з такими захворюваннями більш ускладнено переносять коронавірус».

Нині для хворих на коронавірус в області виділили майже дві тисячі місць у лікарнях. Більше половини з них заповнено. При необхідності можуть розгорнути ще тисячу місць. Втім, проблемою є підведення до них кисню.