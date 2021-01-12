Двоє чоловіків померло на Тернопільщині минулої доби з підтвердженим діагнозом COVID-19. За словами епідеміологів, попри зниження рівня захворюваності, показник летальності зростає.

Від початку пандемії на Тернопільщині коронавірус забрав півтисячі людей. Найбільше летальних випадків зафіксовано серед жителів краю від шістдесяти років, – каже головна державна санітарна лікарка Оксана Чайчук. Ускладнений перебіг COVID-19 пов’язаний із супутніми захворюваннями.

«Летальність в області складає 1,4%. В Україні – 1,8. Летальність вища середньообласного показника в Борщівському, Гусятинському, Заліщицькому, Кременецькому, Монастириському, Теребовлянському, Шумському районах. За віковою структурою летальних випадків найбільша питома вага: 60 – 69 років. У цієї вікової категорії є, як правило, багато супутніх захворювань: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, онкозахворювання. Ці люди в першу чергу страждають від ускладнень. Оскільки коронавірус шукає в організмі слабку ділянку і ці люди, які мають хронічні захворювання страждають насамперед».

Повторні випадки зараження коронавірусом, які почастішали на Тернопільщині, проходять важче. За словами лікарів, це пов’язано із ослаблення організму після хвороби.